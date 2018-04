El llanto de Karen Bejarano en pleno matinal al recordar su "violación"

A la panelista le cuesta entender que los culpables no tengan ninguna sanción.

El caso de una mujer violada por cinco hombres en España fue uno de los temas tratados en “Muy Buenos Días”, lo que más destacaron es que los sujetos fueron sentenciados por abuso sexual.

En dicho contexto Karen Bejarano se mostró muy afectada por la situación y no pudo aguantar las lágrimas. “El testimonio de esta niña me caló demasiado profundo. Yo no puedo entender cómo un país completo se vuelca a favor de una persona y las leyes de un país no son capaces de ampararla sabiendo y viendo, teniendo esos Whatsapp con esa violencia”.

Luego se puso en el lugar de la víctima “sentir el frío y sentir el miedo y sentir el pánico que debe haber sentido ella es conmovedor”.

“Perdón pero.. me hace recordar un episodio muy atroz de mi vida también donde yo me sentí violada y también me apuntaron con el dedo y no puedo imaginar lo debe sentir esa niña con todo lo que pasó, que más encima fallen a favor de estos desgraciados, que la justicia no se haga cargo de protegerla, que ella se sienta culpable, yo también me sentí culpable en un minuto”, manifestó.

Por último la ex Mekano dijo que en su caso “no hay ninguna pena para la persona que me hizo el daño que me hizo, entonces cómo teniendo todas estas pruebas para esta niña, también la dejan así a la deriva. O sea ya no es que si hay pruebas o no, es un poco de conciencia, es tener un poco de corazón, de ponerte en el lugar de la víctima y no apuntarla con el dedo”.