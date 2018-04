Esto piensa realmente Jordi Castell de tener una pareja 16 años menor

El fotógrafo aseguró que no se siente un “profanador de cuna”.

Jordi Castell fue el gran ganador de Vértigo, pero antes de llegar a la hora de la verdad, tuvo que enfrentar la pregunta del pueblo, donde entregó detalles de su relación con Juan Pablo Montt.

La particularidad es que el fotógrafo es 16 años mayor que su pareja. “No me siento profanador de cuna, porque yo no lo busqué, ninguno de los dos buscaba pareja. La primera vez que nos vimos íbamos a ser amigos, no hubo un joteo, coqueteo, nada, creo que lo natural fue lo que perduró y terminó en una relación seria”.

“Cuando hay un hombre que no busca nada y no pretende nada, las cosas son más espontáneas (…) cuando hay un proyecto de vida en dos personas que somos románticos, creemos que existe el amor, creemos y construir desde las emociones, rutinas desde lo cotidiano”, comentó el fotógrafo.

Diana Bolocco no aguanto la curiosidad y le consultó a Jordi qué es lo que más le gusta de estar con alguien menor, a lo que respondió: “Que a un señor de 51 le despierta andar alerta todo el día y que siempre, siempre hay una pasada, un beso cuneteado una cosa que uno no espera, y que la iniciativa siempre la tienen los menores”.