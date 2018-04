Francisca García-Huidobro reveló la exigencia que tiene con las parejas de JC Rodríguez

Todos saben que Francisca García-Huidobro y Julio César Rodríguez estuvieron casados hace varios años, y tienen un hijo en común.

Su relación actual llama la atención debido a lo cercanos que se ven en Primer Plano, donde ambos comparten pantalla como los animadores.

Sin embargo, la conductora reveló que fuera de las cámaras son más amigos de lo que se podría esperar.

“Julio pasó el Año Nuevo acá. Algo le pasó en su vida, que no tengo idea y entonces no tenía dónde pasar el Año Nuevo y quería llevarse a Joaquín. Yo le dije ‘no, si quieres lo pasas acá’. Y estuvo acá con nosotros”, aseguró al diario La Cuarta.

Además, esta no ha sido la única oportunidad donde se han ayudado: “también el 18 de septiembre del año pasado, que fue una fecha difícil para mí, me fui a la playa con mi mejor amiga, a la casa de él”.

En cuanto a su relación, García-Huidobro aseguró que “somos amigos. No es chiste. Si a Julio le pasa algo, no tengo la menor duda que me va a llamar a mí. Y si a mí me pasa algo, lo voy a llamar a él”.

Finalmente reveló que existe una exigencia para las parejas de ambos: “cualquier persona que pololee conmigo, o que pololee con Julio, se tiene que llevar bien con nosotros”.