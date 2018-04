La dura crítica de Polo Ramírez a los animadores de TVN que piensan en el Festival

El periodista tiene su propia prepuesta para la animación del evento.

El panelista de Bienvenidos, Polo Ramírez fue uno de los invitados a Sigamos de Largo, donde habló sobre el Festival de Viña del Mar, el cual será transmitido por TVN y Canal 13.

En ese sentido el periodista hizo una dura crítica a los rostros del canal estatal. “Propongo que los dos primeros años los haga Canal 13 y los dos siguientes lo haga TVN (…) Mientras tanto (TVN) pueden encontrar alguno”, agregando que no hay nadie de envergadura.

Sin embargo, la otra invitada, Andrea Hoffman propuso el nombre de Karen Doggenweiler, pero Ramírez no compartió su opinión.

“A mí personalmente no me gusta (…) me gusta Cristián (Sánchez), pero no lo veo en el festival”, replicó el rostro de Bienvenidos.

Con respecto a los animadores de de Canal 13, Polo apuntó que “Martín y la Tonka, yo creo que harían una tremenda pareja, se verían increíble, lo harían increíble. Los considero una pareja perfecta”.