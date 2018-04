Maura Rivera relató entre lágrimas los detalles de la pérdida de su hija

La bailarina contó que se sentía culpable por lo sucedido.

Maura Rivera tuvo una destacada participación en Vértigo, ya que llegó a “La Hora de la Verdad”, sección donde habló sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida, la perdida de su hijo.

“Esa guaguita estaba planeada, tenía muchas ganas de tenerla y siento que a veces nosotras o nosotros no estamos preparados para situaciones tan fuertes. Hoy en día lo puedo hablar porque la otra lo conversaba con Mark y le decía ‘amor, yo la pena más grande que ha tenido en mi vida, donde más he llorado, ha sido perder a una guagua’. Era mujer y era mi hija”, detalló

Luego le comentó a Martín Cárcamo que “tenía tres meses y se me vino el mundo abajo. Lloré, me cuestioné, me culpé”.

“Uno tiende a culparse, hice algo mal, fui para allá, por qué hice esto, no sé… Son cosas de la naturaleza que pasan y pasan mucho. Después claro, uno queda con ese miedo y uno piensa que nunca le va a pasar, una cuestión que jamás piensas, o sea… Después viene una ecografía normal y que no se vean los latidos del corazón y realmente cuesta entender que esa guaguita no tenía vida, y tomar la decisión después, es un poco fuerte. Cuando te dicen ‘lo haces aborto espontáneo o te hacemos raspaje’, entonces empiezan como chuta, ‘¿Qué está pasando?’ Porque esto no estaba en los planes, no era esto”.

Maura valoró el apoyo de su marido, Mark González, “él me apoyó muchísimo. Las mamás yo creo que sentimos más, no quiero desmerecer a los papás pero nosotros somos los que llevamos los niños en la guatita, en el vientre o sea, esa bendición que tenemos dentro ver crecer dentro de nuestro cuerpo”.

Después de la perdida, la pareja tuvo a Luciana, quien es apodada en su casa como “niña arcoíris”. “Viví todo en todo el embarazo con miedo, quería sentirla todos los días, y hasta que llegó y me cambió nuevamente, me volvió la alegría, la esperanza, que si se puede, que después de la tormenta sale el sol, y Luciana es mi niña, es mi adoración, es mi reflejo”.

Por último Maura no descarta seguir agrandando la familia “Veo guaguitas y digo ‘oh qué ganas de tener otra guaguita’ pero por ahora estamos stand by, no sé en un futuro”.