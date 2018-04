"No soy machista pero...": El polémico mensaje de Arturo Longton contra el fútbol femenino

El fútbol femenino es el tema de moda por estos días luego de la clasificación histórica de la selección al Mundial de Francia 2019.

El triunfo, que además las dejó en segundo lugar de la Copa América, causó alegría en la mayoría de los chilenos, y se comenzó a hablar de una posible profesionalización del fútbol de mujeres.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esto. Y así lo hizo saber Arturo Longton en sus redes sociales.

A través de sus Instagram Stories, el ex chico reality reveló su opinión sobre las mujeres en este deporte, lo que causó molestia en varios de sus seguidores.

“Nunca he sido machista, pero me carga y me choca el fútbol de mujeres. La mujer es tan delicada y femenina que verla en ese deporte es muy freak… es mi humilde opinión”, escribió.

Esta no es la primera vez que el ex chico reality causa polémica por esta vía. Tras el triunfo de Sebastián Piñera, Longton decidió manifestar su opinión a través de un contradictorio mensaje.