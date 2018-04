Carla Jara tomó drástica decisión respecto al cabello de su hijo

A pesar de que muchos de los seguidores de Carla Jara la criticaron hace algún tiempo por dejar crecer el cabello de su hijo Mariano, ella defendió hasta el final el pelo largo del pequeño.

“Jajaja ¡Yo ni me estreso! Gente fome y aburrida, no saben de onda, ni de respetar los gustos, ¡lo mismo! Que se corten el pelo ellos, que a mi hijo lo crío yo ❤️ ¡Te amo, pequeño mío! Siempre te defenderé como una leona”, fue el mensaje que compartió en esa época.

Sin embargo, en esta ocasión compartió a través de las historias de Instagram una imagen del pequeño en la peluquería para que le cortaran el pelo, para mostrar el resultado final después.

“Mamá , quiero correr y q no se me meta el pelo en los ojos, me lo quiero cortar” y como siempre he respetado la decisión de mi hijo y sus tiempos para TODO, acá está el resultado… mi príncipe se ve tan bello, loquito de mi corazón!!! “, fue el mensaje que compartió la ex chica mekano.