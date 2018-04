Ex chica Yingo muestra escultural figura a siete semanas de dar a luz

Hace aproximadamente tres años, la ex chica Yingo, Carla Cáceres se convirtió en madre primeriza, fruto de su relación con Cristián Jara, más conocido como “Hardcorito”.

A pesar de que esta relación no funcionó, Cáceres logró rehacer su vida y hace sólo siete semanas dio vida a su segunda hija.

En su cuenta de Instagram, la joven mostró una fotografía en la que aparece su escultural figura a casi dos meses de dar a luz.

“Les muestro mi actual realidad a 7 semanas de nacida mi bebe. Quise compartir mi experiencia debido a lo impactada que estoy de ver publicaciones en páginas de bebes de facebook y como en esta misma red social , de Mujeres que fueron mamás hace poquito y se comparan con celebridades que en ninguna circunstancia se compara con su realidad”, comenzó

“Me explicare, Cuantas mamitas tienen un GYM en su propia casa? donde pueden estar con sus bebes a su lado y ejercitar al mismo tiempo, cuantas tienen a personas a cargo de sus casas ?que las ayudan (acesoras de hogar y niñeras ), cuantas cuentan con tiempo o plan de alimentación personal (auspicio directo a domicilio). Me imagino que muchas de nosotras no cuenta con eso, es Alarmante la autodestrucción que empleamos de nosotras mismas, la comparación nunca es positiva seguramente tu realidad no es igual a la mía y asi la de muchas”, agregó.

“Es difícil encontrarnos con nuestro yo interno ( lo se, porque yo también estoy en busca de el) y que nuestro autestima este a nivel que debe estar, mas aun con el desorden hormonal que vivimos en este proceso, paciencia la panza se ira, y recuperaras tu cuerpo eso depende de la voluntad que le pongas , Solo me queda por decirles que lo mas importante es el valor que tienen como mujeres y lo Poderosas que somos en esta etapa de Mamá♡ , mujer y Pareja. Somos un ejemplo y no solo hay que serlo si no también parecerlo… brillen 💎!”, concluyó el mensaje que compartió junto a la siguiente fotografía: