Francisca García-Huidobro habló sobre el quiebre de su relación con Manuel de Tezanos

Después de casi dos años de relación, en septiembre del año pasado se confirmó la separación entre Francisca García-Huidobro y Manuel de Tezanos.

A pesar de que eran una de las parejas favoritas de la farándula nacional, la vida sigue y Francisca lo sabe, por lo que se tomó unas vacaciones después del quiebre y siguió adelante con sus proyectos.

Ahora, a siete meses del término de su relación, la animadora de Chilevisión no tiene problemas para hablar de lo que fue el quiebre. Al menos así lo demostró con sus declaraciones en entrevista con un portal nacional. “Con la mayor discreción, como lo hago siempre. Yo nunca he hablado de esa separación, porque soy de la idea de que, cuando uno tiene pena y está vulnerable, se guarda nomás. Así que yo me guardé, no dije nada y hoy día no tengo problemas en decir que está todo bien”.

Además, agregó que “yo me separé en septiembre. Estamos en abril. Ha pasado un tiempo, digamos, pero ya pasó. Estoy bien, muy tranquila, reconstruyendo mi casa, porque todo cambia. Cuando uno se separa, no solo se pierde lo emocional, sino lo concreto, lo cotidiano. Pero contenta”.

Al poco tiempo de haber terminado, Manuel comenzó una relación con la deportista Macarena del Sante, y respecto a esto “la Fran” aseguró que no le dolió. “No, porque yo soy una persona muy sabia. Y como soy la ‘Tía Olga’ de la farándula, por decirlo de alguna manera, no veo. Yo me guardo, como algunos animales que se guardan y que se lamen las heridas para callado. No tengo nada que agregar, excepto que a veces uno hace una apuesta y pierde. De eso se trata. Y uno tiene que volver a levantarse y seguir”, confesó el rostro de CHV.

“Chuta, sorry, pero insisto, voy a cumplir 45 años, soy mamá de un hijo único, que va a cumplir 13, y ese es mi único y gran amor. El que siga ese amor, bienvenido sea; y el que no, puede ir por la misma puerta que entró”, concluyó.