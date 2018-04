Ignacio Lastra comparte misteriosos mensajes románticos en redes sociales

El ex chico reality Ignacio Lastra no se ha mostrado desde el accidente automovilístico que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado. Sin embargo, no ha desaparecido de las redes sociales, de hecho se ha mantenido más bien activo durante su proceso de recuperación.

A diario comparte fotografías de las actividades que realiza en su casa en Vitacura y fue así como sorprendió a sus seguidoras con una de las últimas historias que compartió en la red social, en la que aparece muy nostálgico mostrando una serie de mensajes que son partes de canciones románticas que hablan de una pareja que se separó.

Inmediatamente sus seguidores comenzaron a especular sobre para quién iban dirigidos. Algunos sugirieron que eran para su ex pareja Julia Fernández, mientras que otros aseguraron que podrían ser para Silvina Varas.

Mira las imágenes aquí: