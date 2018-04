Leo Méndez Jr. indignado por críticas a su bajo peso

Durante el último tiempo, Leo Méndez Jr. ha sido duramente criticado por sus seguidores en redes sociales, ya que consideran que está demasiado flaco, mientras otros están preocupados por su bajo peso.

Ante esto, decidió compartir una publicación en la que asegura que está muy consciente de su peso y asegura que si está así es por decisión propia, de hecho confesó que luego de mucho esfuerzo bajó algunos kilos que le molestaban.

“Si, estoy al tanto de mi peso. Si, sé que estoy bajo de peso. Si, mido 1.72 y estoy pesando 58 kg. Mi intención con publicar esto no es salir con una bandera e incentivar a la juventud hoy en día para que bajen de peso. Por que les cuento esto ? Simplemente para que PAREN de remarcar mi bajo de peso ya que estoy al tanto”, comenzó.

“Me encuentro en este estado por desicion PROPIA. He bajado luego de mucho trabajo 4 kilos y estoy feliz. Esto es lo que quiero y me encuentro feliz así. Te sientes bien con tu peso ? No te dejes bajonear por gente que remarque lo que te hace sentir inseguro/a, de hecho utiliza eso para fomentar tu seguridad. Siéntete BIEN y FELIZ por como a ti te gusta verte a ti mismo/a en el espejo. Quieres subir de peso ? Pues sube. Quieres bajar de peso ? Pues BAJA. Sigue lo que tu quieres hacer, no lo que la gente te dice que hacer. 💕 se feliz contigo mismo/a en todo aspecto. Este es mi estilo de vida, cual es el tuyo?”, agregó.