Desconocida novia de Avicii publica dolorosa carta dirigida a su amor

Nadie quedó al margen de la muerte del connotado Dj internacional Tim Bergling, mas conocido como Avicii. Y es que desde su fallecimiento, familiares, amigos y fanáticos han demostrado su tristeza a través de redes sociales.

Tal fue el caso de su ex novia Emily Goldberg, quien hace unos días compartió una imagen con uno tierno texto recordando el cariño que le tenía.

Sin embargo, una conmovedora carta dirigida a él se viralizó recientemente en redes sociales y no dejó de sorprender a sus fanáticos ya que está escrita por Tereza Kačerová, quien era su actual pareja.

Causó asombro, ya que de esta relación no se sabía nada, ya que la mantenían en secreto según ella misma confesó.

“He pasado los últimos días esperando para despertar, esperando que alguien me diga que esto es una broma enferma, un terrible error.Creo que finalmente me estoy dando cuenta de que no volveré a verte nunca más”, comenzó.

“¿Estaban seguros de que era real? Necesitaba pruebas. ¿Dónde estás ahora? Cada vez que leía ‘QEPD’ seguido de ‘Avicii’ en cualquier lado, me conmovía una y otra vez. Cuando vi que habían cambiado tu biografía en Wikipedia de ‘es’ a ‘era’, sollocé”, continuó.

Además agregó que siempre quiso mantener la relación en secreto “porque quería que fuera NUESTRA y sólo nuestra”. Y añadió “pero pensé, si voy a compartir esto con el mundo, será cuando esté embarazada con nuestro hijo. Oh, que mal salió este plan”.

“Nunca terminaste el tatuaje de tu brazo, en el que la parte interna tendría un rostro que casualmente se parecía a la mía”, concluyó.

Además compartió un video con fotografías en las que aparece el artista con el hijo de la modelo.