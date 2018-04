El empático mensaje de apoyo de Lorena Capetillo a las vívtimas de Herval Abreu

Las acusaciones por acoso sexual y abuso de poder contra Hervsl Abreu, ex director de Canal 13, han generado un remezón en el mundo del espectáculo y muchas actrices han dado su opinión al respecto.

Una de ellas fue Lorena Capetillo, quien en su primera producción televisiva trabajó con Herval y aseguró no haber tenido una mala experiencia con él, sin embargo empatizó con sus víctimas y les envió un tierno mensaje de apoyo.

“Me llamaron para tener mi versión, mi experiencia de haber trabajado con Herval. Fue mi primera teleserie y luego rumbos distintos nos separaron. Jamás pase por algo dudoso si quiera. Jamás vi ni supe nada en ese tiempo. Pero estoy horrorizada con todo lo que leo hoy y empatizo con el dolor de mis colegas. Mi postura es radical en esto; no he vivido abusos en el trabajo, pero si viví uno por otro lado y quiero ser la voz de muchas mujeres y hombres que estén en opresión y alentar a que saquen a la luz ese abuso que no tienen que estar viviendo ya más. No tengan miedo”, es parte del mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.