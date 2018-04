Lorena Bosch y Pin Montané se lanzaron contra Herval Abreu tras acusaciones

El elenco de “Soltera otra vez 3” está reaccionando de diferentes formas frente a las graves acusaciones por acoso y abuso sexual que se hicieron al ex director de Canal 13, Herval Abreu.

Y es que desde la primera temporada trabajaron con él, por lo que es difícil para los actores y actrices quedar indiferentes, más cuando se te ha involucrado en el tema sin quererlo.

Tal es el caso de Lorena Bosch y Josefina Montané, de quienes se aseguró que apoyarían a Abreu, pero la realidad es otra.

Ambas actrices se encargaron de comunicar a través de sus redes sociales cómo ocurrieron realmente las cosas. “llamé a Bárbara Zemelman para manifestarle mi apoyo y preocupación por un despido injusto, que la dejó a ella, a mí y mis compañeros de manos atadas. En ese contexto efectivamente me comentó que recibió un mensaje de connotación sexual de parte del entonces director de la teleserie. Que por supuesto lamenté y apoyé su decisión de no trabajar más con él”.

“A raíz de la investigación de este reportaje y la información que recibí acerca de las acusaciones en su contra, le hice saber directamente a Herval Abreu – para que supiera por mí y no por terceros – que no asistiría a ninguna reunión en la que él participara porque me parecen realmente graves las acusaciones en su contra. También le dije que por suerte -para mí- yo no tenía nada que decir respecto a mi relación laboral con él”, agregó.

Por su parte, Pin Montané agregó que “Respecto al reportaje de Heval Abreu aparecido hoy en el mercurio: 1.- Rechazo todo tipo de abuso, transgresión y vulneración. Jamás apoyaría ninguna conducta que busque mermar la dignidad de otros. 2.- Abrazo a quienes hoy han podido hablar y entregarnos su testimonio, desde su integridad y valentía. #noesno#yotecreo #niunamenos #nomasabuso 3-. Particularmente , sólo tengo relación paterna con mi padre”.