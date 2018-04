Ilustradora nacional acusó a Rodrigo Salinas de abuso de poder con violento relato

La destacada dibujante nacional Marcela Trujillo aprovechó la tribuna entregada por el programa radial de Natalia Valdebenito para denunciar las situaciones de abuso de poder que vivió por parte de Rodrigo Salinas, Rodrigo Dueñas y Carlos Reyes.

De acuerdo a la artista, el hecho ocurrió hace seis años, cuando publicó su primer libro. “Fue en Feroces Editores. A ellos se les ocurrió que yo publicara, muy buena onda, estaba Rodrigo Salinas, Rodrigo Dueñas, Carlos Reyes. Hicimos el libro, pero fue súper complicado porque, por ejemplo, yo quería cambiar el color de la tapa y ellos no querían. Y el libro era mío. Yo quería que fuera rosado y me decían ‘no rosado como niñita, nada que ver"”.

“Ahí caché que tenían una onda machista y me empecé a alejar, me alejé de ellos y después les empecé a criticar cosas, pero Rodrigo Salinas empezó a tener pica conmigo. Pasó un tiempo y de repente me llega un cheque de Ocho Libros, la distribuidora. Resulta que ellos se equivocaron y el cheque era para Feroces Editores, pero yo no me había dado cuenta”, aseguró.

“Al año siguiente les pregunté quién me paga, si ellos u Ocho Libros. Dicen que ellos porque Ocho Libros no debería pagar. Me acusaron que me había robado la plata. Llamé y les devolvieron la plata al día siguiente”, agregó.

Sin embargo la peor situación vino después: “A la semana hicieron un programa en Internet donde invitaron a dibujantes y dijeron ‘invitamos a una dibujante chilena muy conocida, Marcela Trujillo, que venga Maliki’, y llegó una vedette argentina, casi en pelotas, con plumas, bailando. Estaban todos súper curados en el video. Le tocaban el poto, le ponían la cabeza entre las tetas y en la tele ponían ‘Marcela Trujillo, Maliki‘, ¡todos mis nombres! La hicieron dibujar y ella dibujó un corazón y empiezan ‘ah que dibuja bonito la Maliki’”.

“Yo no lo podía creer, eran mis editores, mis amigos, eso no se puede hacer. Cómo tan machista, tan indigno. Después me llamó la hermana de Rodrigo para retarme porque hablaba mal de su hermano en Internet. Eso fue lo único que recibí de ellos, porque nunca nadie me pidió disculpas” agregó.

Sin embargo, esto no calmó las cosas: “Leyeron una carta donde me acusaron de robarme plata. ¡Y eran 350 lucas! Pero bueno, después me enteré que habían muchas historias de que Rodrigo Salinas hacía eso con las mujeres”, finalizó la dibujante.

Tras la emisión del programa radial, Rodrigo Dueñas y Carlos Reyes se disculparon con la ilustradora, pero el “Guatón” Salinas aún no se ha pronunciado.