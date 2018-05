Ex alumno de Herval Abreu reveló crudos detalles de sus clases: "Siempre eran de alto contenido sexual"

Luego del reportaje de la revista Sábado revelando los presuntos acosos y abusos sexuales de parte de Herval Abreu, han aparecido nuevas voces en contra del director de teleseries.

En el matinal Bienvenidos trataron el tema de manera extensa, donde conversaron con la actriz Mariana Derderián, quien aseguró que personalmente no vivió esos episodios, pero que sí estaba al tanto de algunos de ellos.

Durante la conversación, el programa se contactó con César Muñoz, actor y conductor de Vía X, quien fue alumno de los talleres de actuación para televisión impartidos por Abreu en el Duoc entre el 2000 y 2001.

Muñoz señaló que sus clases eran frecuentemente con alguna temática de carácter sexual y que terminaba siendo incómodas: “nos hacía improvisar casi todas las semanas, durante un semestre, y esas improvisaciones siempre eran de alto contenido sexual. Eran siempre situaciones muy sexuales, que tú dices ‘ya, una improvisación que tenga sexo, ya, está bien, tenemos que pasar por distintas cosas’, pero todo el semestre que teníamos que hacer clases e improvisaciones de tono sexual que a mí ya me me aburría, prácticamente no iba a sus clases”.

En ese momento, reveló un fuerte ejemplo, explicando que una vez les dijo que los iba a hipnotizar y que debían sentirse atraídos por él , tanto hombres como mujeres. “En un momento, termina el ejercicio y él nos dice ‘quisiera preguntarles a ustedes si alguno se sintió atraído por mí’. Y es más, le preguntó a las mujeres, y esto es bien fuerte porque les preguntó a mis compañeras directamente si alguna se había mojado por él”.

Tras esa clase, un grupo de sus compañeras hablaron con Rodrigo Bastidas, el director de la carrera en ese tiempo, y finalmente Abreu fue desvinculado del Duoc, aunque aseguró que “no sé si por esta razón u otro motivo”.