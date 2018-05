Incómodo beso entre María Luisa y Franco desató las burlas de los fanáticos de Verdades Ocultas

Este lunes se transmitió un nuevo capítulo de Verdades Ocultas, la teleserie vespertina de Mega que ha causado furor en los televidentes.

Si bien Leonardo continúa con sus malvados planes para recuperar a Agustina, fue otra la escena que se ganó la atención de los fanáticos.

Hace algunas semanas que Franco regresó a Chile y reveló que tiene sentimientos por María Luisa, quien iba a casarse con su fallecido padre.

Por eso, en este capítulo, el joven no pudo ocultar más lo que siente y se enfrentó a Lulú. Ella le preguntó si estaba enojado, a lo que él le respondió con toda sinceridad: “No estoy enojado, ¿sabes lo que me pasa? Es que no aguanto más”, lanzó para luego darle un beso.

En ese momento, el personaje de Viviana Rodríguez se alejó y le preguntó qué estaba pensando.

Esto causó una serie de memes y bromas entorno de Franco, quien ya se ha involucrado sentimentalmente con varias de las habitantes del pasaje, incluyendo a la asesina de su papá, quien además es hermana de María Luisa.

#VerdadesOcultas nooo que mierdaaa franco sotooo beso a la lulú pic.twitter.com/lCxBPHp38A — Constanza Valentina (@C_Mononi) 30 de abril de 2018

#VerdadesOcultas Habiendo tantos personajes, tantos extras, tenían que juntar al Franco con la María Luisa… pic.twitter.com/NBYj9hqbVt — Chun Li (@CarAndFueMor) 30 de abril de 2018

Franco con Rocío, Agustina, Nadia Isabel y María Luisa. Le falta doña Maruja #VerdadesOcultas #VerdadesOcultasmega — Carlos C. Ovalle  (@Caco_Vip) 30 de abril de 2018

#VerdadesOcultas Franco es por lejos el peor hijo del mundo… se acostó con la asesina de padre, y luego se enamora de la mujer de su padre… como el loli! — Gatita Sindia (@aviggail) 30 de abril de 2018