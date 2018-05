Leonor Varela recibió importantes noticias sobre la salud de su hijo Matteo

A través de su cuenta de Instagram, Leonor Varela pidió a sus seguidores que rezaran por su hijo Matteo, quien se encontraba internado en la clínica por una anemia aguda.

Por eso, quiso entregar la buena noticia a través de ese mismo medio: el pequeño regresó a la casa.

“¡Alguien se siente mejor! No me alcanzan las palabras para agradecer a cada persona que compartió su corazón con mi hijo ayer: ¡anoche dio un turno impactante para mejor! Yo sé que cada oración sumó, no podríamos haber imaginado tan buenos resultados de estas últimas 12 horas”, escribió.

Además, explicó que “aún nos faltan respuestas y tendremos que volver el viernes, pero por ahora nos vamos felices a casa. Gracias totales por su apoyo. Los desafíos se hacen más fáciles acompañados”, finalizó junto a una foto con Matteo.