Patricio Torres denunció haber sido abusado a los 13 años

Después de que se diera a conocer las acusaciones de abuso y acoso sexual en contra de Herval Abreu, han comenzado a surgir más voces dando a conocer situaciones similares.

Por este motivo, el tema fue comentado durante el programa Sigamos de Largo, donde estaban invitados Antonella Ríos, Titi García-Huidobro y Patricio Torres.

Precisamente él fue quien sorprendió confesando una situación que vivió cuando era niño.

“Hay una cuestión de vergüenza (sobre contar episodios de abuso). Yo también fui producto de un abuso… Pretendieron abusar de mí, mejor dicho. Yo tenía 13 años más o menos”, relató.

El actor aseguró que “creo que me estoy atreviendo a contarlo” debido al escándalo surgido a raíz de las denuncias contra Abreu, para luego entregar algunos detalles de lo sucedido.

“Veraneaba en Constitución, y con un primo nos pinchamos un par de minas que venían con toda su familia… En la tarde, mi primo me dijo ‘‘voy a ir a buscar a la niña’. Parto a la siga. Y ya se habían ido las chicas, y sale el papá (…) Este caballero, un tipo abogado muy serio, me dice vamos a buscarlas juntos”, relató.

Torres señaló que debían subirse a un bota para atravesar un río, y en ese trayecto, el hombre le pregunta “‘¿te has masturbado alguna vez?’ Esto te provoca ya un shock”.

En ese momento, reveló lo peor: “‘Podrías masturbarte’, me dice, quería que yo me masturbara frente a él”. En ese momento de desesperación, Torres comenzó a rezar, rogando que llegara alguien. “Y gracias a mi ángel de la guarda apareció una persona y me salvó de la situación”.

Finalmente aseguró que “esta es la primera vez que lo cuento”, y que no pudo enfrentar a su abusador porque “no tenía las herramientas”.