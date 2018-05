Ex director de Canal 13 causó indignación por atacar a quienes "linchan" a Herval Abreu

Los coletazos tras el reportaje de la revista Sábado de El Mercurio siguen apareciendo.

Varias han sido las nuevas voces que se han alzado respecto a las denuncias contra Herval Abreu, incluyendo algunas actrices de Soltera Otra Vez, el último proyecto dirigido por Abreu antes de ser desvinculado de Canal 13.

La última persona en pronunciarse sobre el tema es Cristián Bofill, el ex director ejecutivo de Canal 13, quien realizó una polémica publicación en su cuenta de Twitter.

“No soy amigo de H. Abreu, su mundo me es ajeno y no supe nada de acosos cuando dirigí C13. Pienso que las denuncias contra él son graves y serias. Pero me da asco ver a tantos que eran sus amigos (as) y ahora, cual vírgenes del burdel, se suman a su linchamiento con entusiasmo”, escribió, generando una ola de críticas.

No soy amigo de H. Abreu, su mundo me es ajeno y no supe nada de acosos cuando dirigí C13. Pienso que las denuncias contra él son graves y serias. Pero me da asco ver a tantos que eran sus amigos (as) y ahora, cual vírgenes del burdel, se suman a su linchamiento con entusiasmo. — Cristian Bofill (@cbofillr) 1 de mayo de 2018

La última parte de su mensaje generó molestia en los usuarios de la red social, quienes no tardaron en hacerle ver su opinión.

Si Sr Bofill: hay virgenes en los burdeles, cuando llegan de muy temprana edad, y son virgenes antes de ser usadas y explotadas. App 35% de las niñas que pasan x Sename son “Vírgenes de Burdel”, prostituidas y abusadas. Realmente tus palabras son bestiales. — esebastias (@quepatinelavida) 1 de mayo de 2018

Tu entendimiento queda evidenciado en la frase misógina y machista : #VirgenesdeBurdel — 🌻Carolina (@CaroCarvachoM) 1 de mayo de 2018

Ser amigo (as) no supone ser complice…si hay gente que condena los abusos que se le imputan tal vez tengan mas antecedentes que les hacen adoptar una posición, ser amigo es estar ahí en las buenas y en las malas, no es hacer vista gorda… — jorge luis poblete r (@litlecomand) 1 de mayo de 2018

A ver Cristian:

1- Nadie lo está linchando, se le está acusando de cometer abusos sexuales.

2- Imagino que tú, al ver que están acusando de abuso sexual (grave) a un amigo tuyo, también le darías la espalda.

3- Tu frase “vírgenes de burdel” es digna de un libro de Bukowski. — Paulo Canales B. (@CANALDEOPINION) 1 de mayo de 2018

#VirgenesdeBurdel

No conozco el concepto. Lo he buscado y como tal no lo encontré.

En esos términos y en el contexto en que se emitió, no sólo es desafortunado, además insinúa hipocresía, por lo que uno entiende que no le cree a las víctimas.

Mal! … Pésimo! — Alejandro Rodríguez (@AlRod1963) 2 de mayo de 2018

Vergüenza me daría como dirigente de medios hablar del tema sin haber creado mecanismos internos para denunciar este tipo de abusos en C13. Y ASCO sentiría al usar con tanta soltura el término “vírgenes de burdel” a quiénes apoyan las denuncias contra H. Abreu. Elimina el tuit💣 — Natalie Salvatierra (@NatalieSLeon) 1 de mayo de 2018