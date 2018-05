La imborrable marca que dejó Kel Calderón en el solitario corazón de Pangal

La modelo le regaló una mascota al kayakista.

Kel Calderón y Pangal Andrade vivían un relación de cuento de hadas, pese a lo distintos que eran, ambos fueron pareja por cuatro años.

Pese al quiebre y a los rumores de reconciliación, el ex chico reality le confesó a La Cuarta que la licenciada en Derecho dejó una marca en él, ya que eligió el sitio donde construye su casa y además le regaló a su fiel compañero, su perro Bagual.

“El Bagual la lleva, es un perrito que llega a suplir los malos momentos, llegó a darme compañía y cariño, él es pura felicidad. Es linda la historia. Cuando lo fui a buscar vi a cuatro cachorros y este fue el único que me movió la cola. Es súper inteligente, cuando chico tuve un perro como él y siempre pensé que cuando tuviese mi casa quería tener uno igual”.



Luego manifestó que el regalo fue cuando ya habían terminado. “Ella siempre supo que el perrito que yo quería era un labrador café, y me lo regaló (…) Es difícil sobrellevar un término después de cuatro años. El perrito te da fuerza, alegrías y te mueres de la risa con él. Pero la técnica para mejorar es pasarla bien, viajar y mantenerte ocupado. Ella nunca lo conoció, me lo regaló y yo tenía que ir a buscarlo al criadero. Pensaba que iba a ser terrible cuando me dijeran ‘y quién te lo regaló’, pero fue un regalo increíble”.

Pangal fue consultado si aún recuerda a su ex, a lo que respondió que sí, agregando que “es un lindo recuerdo, porque el perrito es pura felicidad”.