Mario Velasco sin filtro: Dispara contra su paso por el "Muy buenos días"

El comunicador aseguró que se sentía decepcionado porque no se cumplieron algunos acuerdos.

Fue en abril del 2016 cuando Mario Velasco comenzó a trabajar en “Muy Buenos Días”, lugar donde estuvo apenas cuatro meses.

La decisión del ex Yingo pasó por la mala experiencia, ya que no lo pasó muy bien en el matinal. Ha pasado el tiempo y Velasco aseguró que se volvió a reencantar con su profesión.

“De alguna manera hubo un momento en que estuve muy decepcionado de algunas decisiones que había tomado y a lo que había decidido dedicarme”, comentó el “Anfibio” a Canal 13.

Consultado por el momento que marcó su carrera, Velasco contó que “el hecho de haber entrado a Buenos días a todos, las condiciones en las que entré, cómo me respondió el canal y la producción del programa. Me afectó y me sentí muy decepcionado porque no cumplieron ciertos acuerdos con los cuales ellos se habían comprometido”.