Catalina Bianchi declaró contra Roberto Farías en la PDI

Este lunes, Catalina Bianchi acusó de intento de violación a Roberto Farías a través de sus redes sociales.

Tras esto, el actor negó tajantemente las acusaciones y acudió a la PDI para autodenunciarse, buscando que las autoridades realicen una investigación para llegar a la verdad. Al anunciar la decisión, Farías cuestionó a la actriz por no haber denunciado formalmente la presunta agresión.

Sin embargo, la situación cambió la tarde del miércoles, cuando Bianchi llegó hasta la Brigada de Delitos Sexuales. Su declaración se encuentra a disposición del Ministerio Público, indicando que fue “un relato súper detallado”.

“Antes no lo hice por muchas cosas; por miedo, por un temor a que no me creyeran, porque no tengo pruebas, en fin. Pero también estoy recibiendo muchos, muchos relatos de otras niñas -actrices o periodistas, de todo- de acoso y cosas por ese estilo que también van a ser entregados a la Fiscalía y en algún momento saldrán a la luz, reservando por supuesto los nombres de las personas”, señaló la actriz a un medio nacional.

Además, aseguró que “me siento aliviada” tras declarar, añadiendo que “mientras uno más va diciendo su relato vas recordando muchos detalles que tenían bloqueados”.