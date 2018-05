Ivette Vergara reveló intento de abuso que sufrió de parte de conocido fotógrafo

Después de que se dieran a conocer las acusaciones de abuso y acoso sexual en contra de Herval Abreu, son varios los rostros que se han atrevido a contar sus experiencias de este tipo.

En este contexto, Ivette Vergara reveló en Mucho Gusto un fuerte episodio de intento de abuso que vivió en su juventud, cuando trabajaba como modelo.

La periodista fue citada por “un fotógrafo bastante conocido en su momento” a su casa un rato antes de las demás modelos porque tenía que grabar otra cosa antes. “Su casa era parte del estudio fotográfico. En realidad, no había nada de sospechoso”, explicó.

Según relató Vergara, el fotógrafo le ofreció un vaso de bebida, algo que ella aceptó. “Yo había hecho varias sesiones de fotografías con él antes. O sea, no lo venía recién conociendo. Había trabajado prácticamente un año con él”.

Luego de tomar la bebida comenzó a sentirse mareada, por lo que asume que el fotógrafo, a quien no quiso nombrar, la drogó. “Yo estoy posando para la cámara. Y de repente empiezo a ver todo como estrellitas, puntitos, puntitos, puntitos. Yo vivía con una amiga muy cerca de ahí. Y alcanzó a llamarla por teléfono, en esa época no existían los celulares, y ella estaba con un médico, que era su pareja, y me dice textual: ‘te echaron coca en tu bebida"”.

“Me acuerdo que estaba parada y empiezo a ver todo negro con puntitos. Y ahí me tira en el sillón y me empieza él a sobajear los pies y después el tobillo”, confesó. “Nunca perdí el conocimiento, yo creo de la adrenalina que tenía en ese minuto. Entre la adrenalina y el miedo, hizo que no me durmiera y estuviera a la defensiva y al poco rato llega mi amiga a buscarme”.

Vergara finalizó el fuerte relato asegurando que nunca denunció “porque no se usaba en esa época”.