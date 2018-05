Junior Playboy se burló de las historias de acoso con supuesta denuncia

Después de que las acusaciones de abuso y acoso sexual contra Herval Abreu salieran a la luz pública, son varias las mujeres que se han atrevido a contar sus propios episodios de este tipo vividos dentro del mundo del espectáculo.

Sin embargo, no todos se han tomado esta situación en serio.

A través de su cuenta de Instagram, Junior Playboy compartió un largo escrito donde relata un supuesto abuso sufrido de parte de una productora.

“También fui abusado por una productora de un reality show chileno. Me acuerdo que hubo una ocasión, cuando yo tenía una energía sobrenatural fase 3 y era un dios Saijayin, que no podía dormir, una productora, que ya falleció a esta altura, me dijo que por mí trabajaba ahí, para sapearme el sueño y la desperta”, comienza su publicación.

Luego narra que un día, después de una competencia, la productora le pidió un favor. En ese momento le ofreció un refresco, que lo habría dejado inconsciente. Según Junior, despertó una hora después con rastros de labial rojo y chupones en el cuerpo.

“Rompo el silencio, pero hoy lo digo estuvo realmente rico y cedería una y otra vez. Lo malo es que está muerta”, finaliza su comentario, lo que deja en evidencia que no es una denuncia real.