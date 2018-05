Nicolás Oyarzún se aburrió que le hagan siempre la misma petición

Una verdadera tradición de las alianzas escolares es intentar conseguir saludos de diferentes famosos del medio local.

Sin embargo, no todos los rostros tienen la disposición de hacerlo, y son varios los que han tenido que utilizar sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que dejen de hacerlo.

El último en sumarse a esta lista es Nicolás Oyarzún, quien a través de sus Instagram Stories solicitó que no lo contacten más con este fin.

“Por favor, no me manden Whatsapp pidiendo saludos de alianza. Mi número es privado y por lo demás no hago. Los colegios deberían pedir cosas más útiles”, escribió.