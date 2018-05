Ricardo Arjona causó polémica por su mirada sobre el acoso: "Si no denuncian, se hacen cómplice"

Desde que se destapó el escándalo de abusos sexuales de Harvey Weinstein en Hollywood en octubre del año pasado, el tema del acoso a las mujeres en la industria del entretenimiento ha sonado fuerte alrededor del mundo.

En una reciente entrevista con el diario español El País, Ricardo Arjona se refirió sobre este asunto, donde lanzó una polémica declaración respecto a las personas que demoran años en denunciar.

Antes de contestar la pregunta, el cantante asumió que su respuesta generaría rechazo, indicando que “me voy a meter en un lío si te contesto”.

Ante la insistencia de la periodista, resondió que “tarde o temprano deberá someterse a la justicia a la gente que no declara este tipo de cosas a tiempo”. En ese momento reiteró que “estoy diciendo una barbaridad, pero una persona que no lo declara a tiempo, con todo el trauma, con toda la psicología que se menciona, se hace un poco cómplice de lo que el tipo sigue haciendo durante el tiempo que no se habló”.

El cantante ahondó en su opinión diciendo que “el que no denuncia, permite” ya que “debería existir una obligación de denunciar el maltrato inmediatamente, no 10 años después”.

Las palabras del guatemalteco generaron más controversia cuando se refirió a su hija, la actriz Adria Arjona, quien ha aparecido en varias producciones norteamericanas.

“A mí me gustaría que mi hija, al primer intento de un tipo proponerle una situación así, tuviera las facultades para pegarle una trompada. No me gustaría que mi hija se callara 10 años aunque después ganara el Oscar”, para rematar señalando que “si ella no reacciona, se hace cómplice de la cosa y no lo tolero”.