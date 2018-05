Daniela Aránguiz avivó la polémica con tajante respuesta a Claudio Borghi

La noche del jueves se estrenó un nuevo capítulo de Vértigo, donde cinco famosos lucharon por convertirse en los flamantes ganadores elegidos por el público.

Para eso, Oscarito, Cristián Contreras, Pamela Díaz, Fernanda Hansen y Daniela Aránguiz se enfrentaron a la temida Pregunta del Pueblo, donde la mujer el Mago Valdivia generó polémica.

Hace algunos días, la ex Mekano había asegurado que no le gustaría que su marido continuara en Colo Colo si se concretaba la llegada de Claudio Borghi y Hernán Torres, por lo que a través de un video, una persona del público le preguntó si se había transformado en la nueva Carla Pardo.

“No, porque yo no hablé de la carrera de mi marido ni de la carrera de otras personas. Yo el comentario que hice fue que no me gustaría personalmente que Jorge compartiera fútbol con Claudio Borghi y Hernán Torres”, comenzó aclarando.

En ese momento, Aránguiz revelo que el comentario lo hizo “como comadre. Tenia una confianza antiguamente. Torres era el padrino de mi hija, que nunca más la vio, y yo creo que un compadre no se refiere así, como él se refirió a Jorge en su momento”, aludiendo a lo sucedido en el recordado episodio del “bautizazo”.

Además, Daniela aseguró que se habría creado una controversia mucho mayor si hubiera revelado detalles de lo que realmente sucede en el plantel.

Respecto a la crítica que recibió de parte de Borghi, la modelo se defendió en su estilo frontal y duro: “Él dijo que lleva 30 años casado, y su señora nunca ha hablado. Si ella es de las mujeres sometidas, lo siento, yo no soy así”, dijo sacando aplausos.

Finalmente asumió que su carácter es una de sus características principales y que “no me voy a callar por nada, ni por nadie. Yo le dije a Jorge, ‘no te tienes por qué hacer cargo de mis dichos’. Él me dijo ‘son tus pensamientos, no tengo nada que hacer"”.