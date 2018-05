DR. File contó el verdadero motivo de la salida de la TV de su famosa hermana

El periodista aseguró que la actriz tuvo ofertas para animar un programa.

Cristián Contreras, más conocido como el DR. File, fue uno de los invitados al último programa de Vértigo, donde habló sobre sus archivos secretos y de sus teorías.

Pero no todo fueron conspiraciones, ya que el escritor es hermano de la reconocida actriz Ángela Contrera, quien trabajo en destacadas teleseries de TVN como Sucupira y Amores de Mercado.

Sin embargo, Ángela ha estado alejada de las pantallas y en dicho contexto, el periodista contó la verdad. Un día me dijo ‘hermano, no voy ha hacer más televisión, no voy ha hacer más teleseries’, las razones fueron varias, primero, es que se dedicó a sus niños a cuidar la familia, que para ella es lo más importante

Luego agregó que “siempre le dieron papeles más bien de carácter sensual que terminan aburriendo a las actrices y sobre todo a la Ángela que tuvo mucha sobreexposición”.

“Yo creo que si llega un buen guion, escrito por un buen guionista que hace falta en nuestro país, creo que podría volver a la televisión o al cine que es en lo que está más desarrollada hoy en día”, destacó.

DR. File también comentó que hace poco “la llamaron de TVN para ser parte de un programa y ella lo rechazó”.