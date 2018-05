El doble discurso de Luis Gnecco sobre las acusaciones de abuso de Abreu y Farías

El actor contó que tenía sospechas de los actos cometidos por el director.

Las acusaciones de abuso en contra de Herval Abreu siguen generando diferentes reacciones en personas relacionadas con el mundo de la teleseries.

Luis Gnecco conoce al director y lanzó fuerte críticas hacia el “Zar”. “Yo intuía o sospechaba o tenía mis aprehensiones, eso también. Pero tal cual todo lo que se conoció, no. Obviamente cuando uno tiene sospechas, aprehensiones o intuiciones sobre una persona queda solo ese nivel. Los hechos puntuales sí, fueron una sorpresa, yo no los conocía, sino sería como una especie de cómplice de ese huevón. Pero honestamente no me llamó la atención porque sabía que era de esa calaña”.

“Obviamente que uno defiende a las víctimas. Yo no las conozco personalmente, pero creo que somos todos culpables por omisión. Yo no conozco a las chicas involucradas pero sí conozco a mis compañeros con los que hemos trabajado con Herval y todos nos hemos sentido un poco traicionados”, agregó en una entrevista con The Clinic.

Por último, Gnecco fue consultado sobre el caso de Roberto Farías, quien fue denunciado por Catalina Bianchi por intento de violación. “Es un amigo muy querido y al que le tengo mucho cariño. Y a las personas que uno quiere y a las que les tiene respeto, artistas importantes, serios y creativos como él, uno los protege y yo de él tengo la mejor de las opiniones”.