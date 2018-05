El duro presente de Javiera Suárez tras el avance de su cáncer : "Estoy cansada"

La periodista aseguró que le tiene fe a la Virgen de los Milagros.

Hace algunas semanas Javiera Suárez mostró su nueva faceta y se convirtió en rostro de una reconocida tienda del retail, pero al mismo tiempo se enteró que su cáncer había avanzado en forma agresiva.

En una entrevista con la Revista Caras la comunicadora habló sobre su complicado presente, destacando que no puede hacer muchos planes a futuro.

“Es distinto, no es peor porque antes estaba en juego la vida de Pedrito, pero ahora estoy más cansada. Pensé que ya estaba de salida, ¡y aquí estoy de vuelta! No sé, pero está grande, no se puede irradiar, odio el cáncer, igual le agradezco un montón de cosas, pero no pensé que iba a regresar tan rápido, capaz que nunca se fue, y ahora ni siquiera puedo planificar algo a futuro con mi marido”, comentó la periodista.

Su marido ha jugado un rol clave en la enfermedad, destacando que “Cristián me ama, quiero hacerlo feliz y estas cosas le preocupan, le afectan el ánimo, Pedrito también lo resiente. Igual tengo fe en la Virgen de los Milagros. He tratado de ayudar a mucha gente, creo que es el propósito de esta cuestión y también me he sanado en varios temas”.

“En ese sentido estoy agradecida aunque nunca pensé que volvería tan rápido, el cáncer me enseñó que nadie es dueño de su vida, que no la puedes dar por garantizada. Y pensar que mientras te estás muriendo otros viven alegando, amargados, no pueden ser tan egoístas ¡Están vivos! agradezcan, sonriánle al de al lado, mejoren el mundo partiendo por ustedes”, manifestó.

Por último la ex panelista de Así Somos habló sobre las diversas actividades que realiza y que le han ayudado a distraerse, asegurando que si no si se encierra se muere.