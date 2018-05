El verdadero origen del Día de Star Wars

Desde hace algunos años, los fanáticos alrededor del mundo celebran el Día de Star Wars el 4 de mayo.

La fecha fue elegida gracias a un juego de palabras en inglés, debido que la emblemática frase “May the force be with you” (que la fuerza te acompañe) es muy similar a “May the fourth be with you” (que el cuatro de mayo te acompañe).

Sin embargo, el origen de esta frase no vino de parte de los seguidores de la saga, sino que de una publicación política en el London Evening News.

El 4 de mayo de 1979, los miembros el Partido Conservador felicitaron a la recién elegida primera ministra Margaret Thatcher a través de dicho diario, escribiendo “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”.

No obstante, la celebración no comenzó hasta el 2011, cuando la frase comenzó a popularizarse entre los fanáticos, dando paso a un día dedicado a festejar la obra de George Lucas.