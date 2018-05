La astuta forma con la que Pamela Díaz evitó ser víctima de acoso sexual

Desde que surgieron las acusaciones de abuso y acoso sexual en contra de Herval Abreu y Roberto Farías, cada vez son más las mujeres que se han atrevido a contar sus propias experiencias.

Por eso, durante su participación en Vértigo, Pamela Díaz reveló que una vez logró frustrar un episodio de acoso en su contra ocurrido cuando trabajaba en UCV.

Un hombre de poder dentro de la señal le había ofrecido un nuevo proyecto y le sugirió que los discutieran en su casa, a lo que ella accedió. “Teníamos una relación cordial porque hacíamos asados con compañeros y había buena onda en el equipo”, agregó.

Sin embargo, la Fiera sospechó que algo podría pasar si llegaba sola, por lo que le pidió a su padre para que fuera con ella.

Al llegar al domicilio del productor, Pamela y su papá se sorprendieron al encontrar el ambiente con “velitas, dos copas y todo muy romántico”. “La cara de él cuando me vio llegar con mi papá fue como de ‘¿qué pasó?"”, aseguró entre risas.

Finalmente, la animadora de CHV señaló que “jamás iría a comer con un director o con alguien que me quiere ofrecer un negocio a las 21.30 a su casa, pero hay mucha gente, chiquillas que a lo mejor lo hicieron, y por miedo, por no decir las cosas, hay gente que es mucho más vulnerable y no tiene la misma decisión”.