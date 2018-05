La dura pelea de Pamela Díaz para que La Noche es Nuestra saliera al aire

La animadora aseguró que estuvo tres años peleando por el proyecto.

Pamela Díaz es una de la invitadas a Vértigo, donde habló sobre el exitoso programa “La Noche es Nuestra”, el cual es líder en sintonía durante su horario.

En dicho contexto, la “Fiera” entregó detalles del late que anima junto a Jean Philippe Cretton y Felipe Vidal, el cual tuvo muchas dificultes antes de salir al aire.

La conductora aseguró que estuvo tres años peleando por tres para lograr que el producto estuviera en pantalla. “No me pescaban, me decían no váyase, vamos a ver más adelante, no hay auspiciadores”.

“Yo quería un programa que partiera a las 11, donde pudiéramos tomar, porque a mí me gusta tomar, hablar (…) Fue una idea mía”, comentó Díaz.

Por último, la animadora fue fiel a su estilo y le dedicó unas palabras a sus compañeros. “Hicimos el programa con lo que quedaba de los animadores”.