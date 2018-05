Luis Jara incursiona en nuevos ritmos y prepara disco de reggaetón

El artista nacional cantará junto a Franco el Gorila.

Luis Jara tiene una larga carrera musical donde ha tenido éxitos como “Un Golpe de Suerte”, “Ámame”, “Mañana” entre otros, además ha triunfado en el Festival de Viña del Mar.

Una de las claves está en la renovación que ha hecho, ya que el año pasado lanzó la canción “Enamorado”, donde trabajó junto al dúo 330 y cuyo video superó las 3 millones de visitas en Youtube. Además fue escuchado en varias radios de corte juvenil.

“Agradezco a estos jóvenes que creyeron en mí y que me vinieron a buscar. Me emociona que cada vez que me meto al estudio me dirijan, les debo mucho a ellos”, comentó el animador del Mucho Gusto al diario La Cuarta.

En dicho contexto, “Lucho” se atrevió a dar el paso y realizará un disco que estará basado en el género urbano. El CD tendrá 10 canciones y cantará junta a Franco el Gorila, María José Quintanilla, Rigeo y Luciano Pereyra.