"Me tiraron a un escritorio": Los crudos detalles del acoso por Macarena Tondreau

Tal como ocurrió en Hollywood con el llamado Caso Weinstein, las acusaciones de abuso y acoso sexual contra Herval Abreu han dado paso a que cada vez más famosas se atrevan a visibilizar estas situaciones.

El tema fue conversado en profundidad por el panel del Muy Buenos Días a Todos, donde Macarena Tondreau contó su experiencia con el ex director de teleseries de Canal 13.

“Yo no tuve la mala experiencia. Sí me decían ojo, mantente distante, como que no le diera tanta confianza”, señaló. Además, aseguró que notaban algo extraño con las compañeras más jóvenes: “él era más de abrazos, lo que sí me llamaba la atención es que demostraba más poder. Las actrices más chiquitas, de 18 o 19 años, lo veían como un dios”.

En ese contexto, Ignacio Gutiérrez le preguntó directamente si alguna vez había sido víctima de acoso, a lo que la panelista respondió que sí, y comenzó a detallar un fuerte episodio que vivió hace algunos años.

“Lo viví con un productor. Cuando vives una escena de violencia, porque es violencia lo que te hacen vivir, una se culpa, ¿lo miré de una manera extraña?, ¿fui coqueta? Te empiezas a culpar porque piensas que eres la única, con el tiempo me enteré que no fue así”, comenzó relatando.

Además aseguró que pasar por una situación de ese tipo “es difícil porque tienes miedo de que te apuntes con el dedo, que es lo que le pasa a muchas mujeres hoy. Da miedo decirlo y que te digan ‘a lo mejor te lo buscaste"”.

Si bien no quiso entregar nombres por falta de pruebas, precisó que “mi caso fue violento, hubo toqueteo, me tiraron a un escritorio. No pasó más allá de eso, que ya es grave. Sobajeo en los hombros, invitación a un motel. Él llorando me decía que yo tenía la culpa porque lo hacía sentir así”.

Tondreau agregó que comenzó a hablar más fuerte hasta que llegó alguien a la oficina y se normalizó la situación. Sin embargo, el haberse defendido le valió su trabajo, ya que este hombre la despidió del programa donde estaba participando.