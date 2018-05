Javiera Suárez se sinceró tras recibir una mala noticia

Javiera Suárez recientemente dio a conocer una noticia respecto a su salud: el cáncer volvió, lo que la mantiene bastante desmotivada.

En una entrevista con la revista Caras, Javiera se sinceró y comentó sobre la difícil etapa que está viviendo con esta terrible enfermedad.

En esta aseguró que ya está cansada del cáncer, ya que la hace sentir muy inciertos todos los proyectos que tiene para futuro, especialmente junto a su pareja, el médico, Cristián Arriagada.

Además explicó que el tumor ya está demasiado grande, por lo que no se puede irradiar. “Es distinto, no es peor porque antes estaba en juego la vida de Pedrito, pero ahora estoy más cansada. Pensé que ya estaba de salida, ¡y aquí estoy de vuelta! No sé, pero está grande, no se puede irradiar, odio el cáncer, igual le agradezco un montón de cosas, pero no pensé que iba a regresar tan rápido, capaz que nunca se fue, y ahora ni siquiera puedo planificar algo a futuro con mi marido”, aseguró.

Además, aprovechó la instancia para enviarle un mensaje a todos quienes no aprovechan de disfrutar sus vidas. “El cáncer me enseñó que nadie es dueño de su vida, que no la puedes dar por garantizada. Y pensar que mientras te estás muriendo otros viven alegando, amargados, no pueden ser tan egoístas ¡Están vivos! agradezcan, sonríanle al de al lado, mejoren el mundo partiendo por ustedes”, dijo.