Julia Fernández envió afectivo mensaje a Ignacio Lastra

Luego del accidente que dejó a Ignacio Lastra con el 90% de su cuerpo quemado, él y su ex pareja, Julia Fernández decidieron terminar su relación y no volver a hablar, tomando caminos totalmente separados.

Sin embargo, ayer la modelo brasileña sorprendió a todos sus seguidores con un sentido mensaje que le envió al argentino a través de sus historias de Instagram.

“No se si es el momento o lugar correcto… pero cuando se trata de estas cosas creo que nadie sabe..vi una frase hoy…me acorde de ti…las personas que me siguen me preguntan muchas cosas…igual lo que piensan no importa…trate muchas veces de buscarte…no contestaste nunca…ni las cartas ni los regalos nada…hace poco más de un mes por fin me di cuenta que tu corazón ya no es mio…estoy feliz por tu felicidad…voy a seguir también…creo que todos merecemos ser felices cierto…es hora de vivir una nueva historia…pero en esta foto que sigue está la última frase que te dedico…y que sea muy feliz”, dice la imagen.