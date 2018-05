Pancho Rodríguez confesó como se ha mantenido en programa juvenil peruano

Francisco Rodríguez es uno de los más recordados concursantes del extinto programa de TVN, Calle 7. Hoy, a diferencia de lo que se creía, a sus 32 años no ha dejado las pistas de competencia y se encuentra participando en una versión peruana de la producción nacional, llamada Combate.

En el año 2014, “Pancho” se fue a hacer un evento a Perú, donde posteriormente se reunió con una productora de ATV que fue quien le ofreció el trabajo.

“Llego a la reunión con gente de Combate y la productota me dice:’Pancho, me caíste del cielo, ¿cuándo te puedes venir?, ¿cuándo es lo más pronto que puedes estar acá?’, yo le dije dame una semana para hablar con mi familia, ordenar mis cosas”, aseguró Rodríguez en una entrevista con LUN, confesando que no tenía demasiadas expectativas.

“Una semana y media después ya estaba acá en Perú”. Pero Pancho tiene dos hijas en Chile por lo que trata de viajar constantemente, “pero es complicado por los permisos. Voy como cada dos meses”, agregó.

El secreto que lo ha llevado a ganar cuatro veces seguidas la competencia, pese a tener compañeros más jóvenes que él, es llevar una vida sana. Y es que Francisco no sale de fiesta, sale a trotar, toma harta agua, va al gimnasio, surfea y sólo de vez en cuando se toma una cerveza.

“La edad es medio mito, te puedo asegurar que soy más máquina que un chico de 22 años, los que hay en el programa no me ganan”, aseguró.