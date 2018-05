Cambio de look de Gala Caldirola no gustó a sus seguidores

Una vez más, Gala Caldirola cambió el color de su cabello y compartió el resultado a través de sus redes sociales.

En las fotografías que publicó en su cuenta de Instagram se puede apreciar que aclaró su cabello y está considerablemente más rubia de lo que la habíamos visto la última vez.

Sin embargo, en esta oportunidad a sus seguidores no les gustó nada el nuevo cambio de la ex chica reality y no esperaron para hacérselo saber, ya que incluso la compararon con Oriana Marzoli.

“Castaño te quedaba mejor, Galita”; “Se te veía mejor el tono de antes, por el tono de tu piel”; “Tiene photoshop la foto, los ladrillos están disparejos”, “exacto, Gala cada vez le copia más a Oriana… cero estilo propio”: “@orianagonzalezmarzoli si te copia todo… cero estilo propio, nunca quise creerlo pero ahora lo evidencio día a día”, son algunos de los comentarios que recibió.

Revisa aquí algunas imágenes de su nuevo estilo: