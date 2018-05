Cathy Mazoyer contó su experiencia como mamá soltera

En diciembre el año pasado, la actriz Cathy Mazoyer confirmó el quiebre de su relación de cinco años con Sebastián Carter.

Esto la hizo pasar por un mal momento, ya que se especularon muchas cosas entorno al fin de la relación. A pesar de esto, a inicios de este año Mazoyer aseguró que se encontraba bien y que iba a aprovechar el momento para ir al cerro con sus dos hijos Milán de cuatro años y Gala de un año.

En entrevista con un medio nacional, la actriz confesó que ya se encuentra muy bien de ánimo y que está muy enfocada en su trabajo, ya que está participando en cinco obras de teatro.

Además expresó que está bien sola y que la separación no fue un impedimento para ser una gran madre y que no necesita un hombre a su lado. “Generalmente me acompañan mucho mis hijos a todo lo que tengo que hacer. Soy independiente y tengo que seguir con mi vida“, dijo.

“Una vez me dijeron que las mujeres estamos hechas de hierro y amor. Creo que por naturaleza somos capaces de salir adelante solas, con niños o sin niños. Es muy importante aprender a ser independiente, no depender de nadie y así tener libertad para elegir nuestro propio camino“, agregó.

Para finalizar dijo que “creo que como mamás debemos cumplir un rol súper importante en eso, yo crío a un niño y a una niña. En el caso de mi hija quiero criarla para que ella sepa que no debe aceptar que pasen por encima, que no debe aceptar ciertas cosas y que tiene que ser empoderada y fuerte. A mi hijo, en tanto, estoy enseñándole que los hombres no deben violar, no deben acosar ni tampoco abusar“.