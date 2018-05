Critican a Gala Caldirola por exponerse demasiado en sus redes sociales

Es costumbre para los famosos compartir en sus redes sociales todas y cada una de las actividades que realizan a diario en sus vidas. Y es que esta es una buena forma de mantenerse vigentes a pesar de que no estén participando de forma activa en algún proyecto.

Tal es el caso de Gala Caldirola, quien está acostumbrada a compartir sus mejores momentos en Turquía junto a su pareja, el “Huaso” Isla y su hija Luz Elif.

Es justamente por esto que muchos de sus seguidores la han criticado, ya que consideran que expone demasiado a su hija, actos que Gala sólo considera una chocharía.

Recientemente sus seguidores se volvieron a dividir por este motivo con la última publicación en que Gala aparece amamantando a su hija.

“Hace dos meses eras tan pequeñita que cambias dentro de mi barriguita… y ya has crecido tanto que ni haciéndote un bolita podrías volver a entrar… Ya no estás dentro de mi, pero siempre serás parte de mi. Te amo profundamente hija”, es el mensaje que compartió junto a la instantánea.

“Ya todo chile y el mundo sabe que estás regia 🤦🏻‍♀️ no más!!!!! Tienes a una bebita hermosa y creo que ya es demasiado 😪 mejor sube fotitos de tu gatito, le echo de menos a el 😢”, “Muy linda gala y tu bebé hermosa, pero pienso que te expones mucho a ti y en especial a tu hijita 🤔 creó que no soy la única que piensa así 😏😏”,”Si quieres presumir que quedastes regía despues de tener a tu bebita bien quedastes super pero no sera mucho ocupar a tu princesa para mostrarte aaaa”; son algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la imagen a continuación: