Ex participante de "Peso pesado" impacta con nuevo estilo de vida

Peso pesado fue una apuesta de Mega en la que 24 personas con obesidad mórbida entraron con la intención de bajar de peso y cambiar sus vidas.

Entre sus participantes más queridos se encontraba Denis Pedreros, quien entró con la convicción de cambiar su vida, plan que consiguió con mucho esfuerzo y la ayuda de una cirugía reconstructiva.

Hoy se puede ver a un renovado Denis, que en conversación con un medio nacional recorsó el programa y aseguró que “el programa y el tema médico cambiaron por completo mi vida, cada vez que me toca ir a las comidas recuerdo el proceso, que no es fácil, y hasta el día de hoy uno hace una lucha para mantener el peso ideal. Siempre estoy buscando alternativas para moverme, esa es la clave, quedarse pegado en el sedentarismo es lo peor”.

Con 103 kilos menos, una cirugía de baipás gástrico y una reconstructiva, luego de salir del programa, Pedreros consiguió no sólo cambiar su apariencia y su salud, sino que también encontrar el amor.

De vuelta en su ciudad de origen, Concepción, el hombre conoció a quien hoy es la madre de su primer hijo que en honor a los médicos de cabecera que lo ayudaron en el programa, fue bautizado como Camilo Fernando.

Respecto al pequeño, Denis aseguró que no quiere que pase por lo mismo que él. “Tratamos de mantenerlo en movimiento todo el día y no consume azúcar, y tratamos que no se empodere de las golosinas o comida chatarra. Comemos saludable, le hacemos jugos de frutas, aguas de hierbas, proteínas, una dieta balanceada, pero en base a la experiencia que tuve para que él no pase por lo mismo y el día de mañana vea que su papá se preocupó de este tema“, confesó.