La bella historia de amor a primera vista de Lorena Bosch con su novio francés

Lorena Bosch es una de las actrices favoritas de Canal 13. Y es que con su participación en Soltera otra vez dejó a todos los seguidores de la serie encantados con su personaje de “Fabiola”.

A pesar de que en la serie hace una linda pareja con “el Turco”, interpretado por Nicolás Poblete, fuera de la pantalla tiene una linda historia de amor a primera vista con Sylvain Eymard-Duvernay, su novio francés.

En entrevista con un medio nacional confesó que todo comenzó hace siete años en un restaurante al que asistió con una amiga. Ahí lo vio por primera vez y a pesar de que le llamó la atención no hizo nada. Sin embargo, el destino volvió a juntarlos y posteriormente se toparon en la calle, pero ahora su reacción fue otra. “Nos miramos de lejos, nos gustamos, nos encontramos guapos y pinchamos”, dijo.

Las cosas se complicaron un poco cuando el tuvo que volver a su país pero supieron como solucionarlo. “Él se fue, se vino, yo me fui, nos vinimos, nos dimos vueltas y dijimos ‘no podemos seguir pololeando así’, por lo que se vino para acá”, aseveró la actriz.

Años más tarde, en el 2015 nació Gael, el primer hijo de la pareja. “Mi vida con la maternidad cambió radicalmente, ahora miro todo con otro norte, pasó de que si antes era todo yo, ahora en mi plano hay una persona adelante, él está delante de todo, delante de cualquier proyecto y de cualquier decisión. Yo todo lo evalúo de acuerdo a mis tiempos con la maternidad, porque a mí me gusta ser mamá, me gusta estar con mi hijo, lo disfruto mucho y me gusta verlo crecer y poder compartir con él”, confesó.

