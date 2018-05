"La Jueza" dio aguda respuesta a ejecutivo de CHV que se fue en picada contra su programa

Carmen Gloria Arroyo cumplió 10 años haciendo su recordado programa La jueza en Chilevisión, hasta que en diciembre del año pasado fue desvinculada del canal.

Luego de su bullada salida, “la jueza” llegó a TVN y prózimamente estrenará un programa con las mismas características.

La realidad es que todos los canales están haciendo renovaciones y están intentando de reinventarse y tal es el caso de Chilevisión, al menos así lo dejó en evidencia el ejecutivo el director de programación y producción de CHV, Javier Goldschmied, en entrevista con La Tercera. “Ahora hay muchas cosas que simplemente no entran en nuestra pantalla”

Para ejemplificar lo anterior utilizó la emisión del programa de Carmen Gloria Arroyo y dijo “(…) ¿Qué no entra? Oscuridad, formas muy sangrientas de ver la vida. Una cosa es la contingencia y otra muy distinta es querer editorializar policialmente los contenidos. Sobre eso, nosotros hemos hecho un trabajo muy robusto en el matinal, en prensa y un caso concreto fue La Jueza, que no es un contenido que a nosotros nos interese. Si bien es un contenido de servicio público, tenía un techo que ya se había tocado hace cinco años. No permite un crecimiento mayor del que ya tenía e incluso iba a la baja. Y su composición de audiencia estaba muy lejos de la afinidad que nosotros buscamos con esas audiencias. No es sólo que tenga rating. Hay programas que no tienen tanto rating pero tienen una composición de audiencia muy buena”.

Ante estas declaraciones, la abogada no podía quedarse callada y decidió responder con una publicación en su cuenta de Instagram. Subió a la red social una fotografía de la respuesta anteriormente citada y escribió: “Ejerciendo mi derecho a réplica… cumplí 11 años haciendo un exitoso programa “Popular” y tengo la ilusión de seguir haciéndolo, porque tengo claro que nuestro país no es el metro cuadrado que algunas élites conocen y porque jamás respingaré la nariz para renegar de nuestra pobreza o identidad; porque veo en la tv un importante rol social y espero mantener la sensibilidad que nos ha permitido estar en sintonía con las audiencias. Porque la opinión de un ejecutivo no cambiará jamás mis buenos recuerdos y agradecimientos para la casa televisiva que nos dio la oportunidad de crecer y menos aún el cariño que siento por su gente. Por eso y mucho más estoy feliz y esperanzada en seguir educando y ayudando en el canal de todos los chilenos”.