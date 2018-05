Participantes de "La divina comida" recordaron grandes dolores de sus vidas

Durante la noche del sábado se emitió un nuevo capítulo del programa de Chilevisión, donde los invitados en esta oportunidad fueron la ex chica reality Dominique Lattimore, el conductor y dj Cristián “Chico” Pérez, la modelo Daniella Campos y el humorista Palta Meléndez.

Fueron justamente estos últimos dos, quienes en cierta forma están conectados sin quererlos, ya que comparten el dolor más grande de sus vidas: ambos perdieron a una hija.

En el caso de Daniella, vio morir a Florencia cuando tenía sólo 11 días de haber nacido, mientras que el palta sólo tuvo dos días antes de que a su hija se le llenaran los pulmones de líquido, lo que le ocasionó un paro cardiorespiratorio.

Según confesó Daniella, “estuve súper mal, me pegaba cabezazos en la muralla, además me demoré 3 años en saber la verdad sobre la muerte de mi hija. Me mintieron en la primera clínica, y después me entregaron tres autopsias. Ella siguió respirando fuera de la guatita al mismo ritmo que dentro de la guatita”.

Mientras que el Palta decidió sacarse su careta de humorista y contar también su dolor. “Una experiencia parecida y me costó la separación. Cuando se lo informé a mi mujer”, y agregó que, “aún tengo el grito en mi cabeza”.

La modelo aseguró que después de pasar por un infierno, logró salir adelante con la ayuda de su segunda hija, pero el humorista aseguró que “estuve en una instancia súper fría, el doctor me dijo que si creía en Dios le rogara que se llevara a mi hija. En medio de ese dolor me tocó actuar a Viña, y eso me sirvió como una terapia porque estaba hecho pedazos, experimenté drogas duras y andaba con pastillas, y el humor me ayudó a salir de eso. Además, con el nacimiento de mi otro hijo, mi ex mujer también recuperó sus ganas de vivir”.