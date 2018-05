Adele impresionó con gran parecido con Kate Winslet en su cumpleaños inspirado en Titanic

Este fin de semana, Adele celebró su cumpleaños número 30 a lo grande, con una fiesta inspirada en una de sus películas favoritas: Titanic.

La cantante se lució vestida como Rose DeWitt Bukater, el personaje de Kate Winslet, donde sorprendió con su gran parecido con la actriz y con su esbelto cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Hello compartió una serie de fotografías de la noche. “Los sucios 30! No estoy segura de lo que estaré haciendo en los próximos 30 años ya que he sido bendecida más allá de las palabras en mi vida hasta ahora. Gracias a todos por acompañarme en este viaje de los últimos 11 años conmigo”, escribió.

Además, agradeció a su “familia y amigos por mimar mi súper fanatismo por la película Titanic. Anoche fue la mejor noche de mi vida”.