El cariñoso saludo de Felipe Camus a su ex polola Kathy Contreras

Kathy Contreras y Felipe Camus fueron una de las parejas más populares del programa Calle 7 de TVN.

La relación duró tres años y medio e incluso tuvieron planes de matrimonio antes de terminar de un día para el otro. Sin embargo ambos lograron mantener una amistad.

Por eso, el animador de Calle 7 en Bolivia dedicó unas tiernas palabras a la ex chica reality a través de su cuenta de Instagram, junto a un video del pasado.

“Tú has sido parte de mi vida desde hace muchos años y hoy es momento de agradecerte por tantas aventuras y sobre todo el cariño incondicional”, comenzó escribiendo.

“Me has visto llorar más veces que mi mamá y aún así me sigues escuchando cada vez que tengo algún problema has estado en los momentos más importantes y dolorosos de mi vida y eso nunca lo voy a olvidar. Eres una tremenda mujer hija y hermana y en su momento la mejor polola del mundo, eso me encantaba de ti (es mas aun me encanta) que siempre lo primero la familia”.

Finalmente le deseó “que siempre tu vida esté llena de cosas positivas y éxitos laborales”, y le declaró todo su cariño.

La publicación cuenta con más de 8 mil me gusta y varios de sus seguidores les pidieron que vuelvan a estar juntos.