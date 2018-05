"Él me menoscabó como mujer": Las duras acusaciones de maltrato de Fer Figueroa contra Joche Bibbó

Hace algunos días se confirmó que la relación de Fernanda Figueroa y Joche Bibbó llegó a su fin, y las acusaciones cruzadas salieron a flote inmediatamente.

Si bien el argentino señaló que el quiebre se produjo por una infidelidad de parte de la modelo, Figueroa salió a defenderse y reveló la verdad tras el final de su pololeo.

“Estábamos con problemas desde principios de marzo. Teníamos muchas discusiones producto de los celos. En verdad ya no quería que todo el amor que le tenía se empezara a convertir en odio”, explicó la ex chica reality.

Además, agregó que “siempre viví tratando de demostrar que no era como él creía y me agoté, me cansé. Lo intenté de todas las formas posibles. Hice todo lo que podía, di hasta mi 200 por ciento. Joche es una persona muy desconfiada, porque ha tenido muchas mujeres en su vida que lo han traicionado. Entonces él pensaba que yo era como esas mujeres. En nuestras peleas decía ‘todas son iguales"”.

Figueroa acusó que los celos del trasandino le hacían sentir mal, y que varias veces terminó por disculparse por cosas que no hizo. “Joche nunca me vio, en cuatro años”, aseguró, indicando que tomó la decisión de alejarse porque pensó que así reaccionaría, pero solo logró aumentar su desconfianza.

Sin embargo, lo más fuerte fue que la modelo acusó Joche de “episodios de maltrato verbal”, los que originalmente aguantó, y que gracias a la exposición del tema en los medios, tomó la decisión de separarse.

“Estoy viviendo una situación de hostigamiento de su parte y me da mucha pena porque mientras él publica que fueron cuatro años de amor, yo recibía otro tipo de mensajes”, agregó.

Fernanda finalizó señalando que “gracias a que me menoscabó como mujer, yo terminé con él. Y a pesar de todo lo que publica en redes sociales, a mí me sigue molestando desde la vereda del maltrato, todavía”.