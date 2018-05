Gloria Benavides: “Somos mujeres machistas que criamos hijos machistas”

La actriz y comediante Gloria Benavides conversó en Ya Era Hora con Ximena Torres Cautivo y Virginia Araya, sobre su vida personal y sus antiguos personajes. También entregó su opinión con respecto al feminismo en la sociedad.

Sobre su momento actual, Gloria aseguró que “hago hartas cosas, hago todo mi rol de abuela a tiempo completo. Tengo tres hijos y ocho nietos. Hago todo lo que no hice todos esos otros años, estuve 27 años afuera”.

“El feminismo no me gusta, no me gustan los extremos. Me gusta cómo es la mujer en su esencia, femenina, dulce, madre. La palabra (feminismo) está muy fuerte por todas las atrocidades que nos han hecho a las mujeres. En ese sentido soy pro feminista, cuidándonos a nosotras mismas y que los hombres nos cuiden y no nos agredan. No es justo, somos las mujeres las que damos vida. Ellos están aquí por nosotras”. Gloria añadió que “siempre ha habido machismo, éste es un país machista, somos mujeres machistas que criamos hijos machistas. Ése es el problema”.

La actriz recordó también la historia detrás de uno de sus personajes más exitosos: Gertrudis. “Estudié secretariado, trabajé en una empresa donde conocí una Gertrudis que me llamó mucho la atención. Me dediqué siempre a observar mi entorno y estaba esta niña que era una dulzura. Usaba un cuellito redondo, una blusa azul o verde, falda plisada y larga, y zapatitos con correa. Era mayor y solterísima”.